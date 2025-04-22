Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 96 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
146,50 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
242,35
Економія при броні: -60,20 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
529,10
Економія при броні: -59,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
150,96
Економія при броні: -4,53 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
423,00
Економія при броні: -12,69 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
561,60
Економія при броні: -16,85 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
146,50 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
436,23
Економія при броні: -108,36 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
533,10
Економія при броні: -63,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
146,50 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
484,70
Економія при броні: -120,40 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
529,30
Економія при броні: -59,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
119,99
Економія при броні: -19,26 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
427,95
Економія при броні: -74,97 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
534,14
Економія при броні: -106,99 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
146,50 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
379,36
Економія при броні: -87,92 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
533,10
Економія при броні: -63,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
152,85
Економія при броні: -9,33 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
386,60
Економія при броні: -29,37 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
545,28
Економія при броні: -86,28 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
146,50 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
242,35
Економія при броні: -60,20 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
319,86
Економія при броні: -38,04 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
118,64
Економія при броні: -17,91 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
423,11
Економія при броні: -64,69 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
537,55
Економія при броні: -109,48 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
146,50 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
214,50
Економія при броні: -32,35 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
542,70
Економія при броні: -73,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
148,24
Економія при броні: -4,72 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
426,55
Економія при броні: -73,43 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
528,84
Економія при броні: -100,77 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Атоксіл порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
119,60
Економія при броні: -18,87 грн
Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
437,08
Економія при броні: -63,07 грн
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм
433,52
Економія при броні: -91,23 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Атоксіл гель гель стік-пакетик №20
Орісіл-Фарм