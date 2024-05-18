Атоксіл гель гель стік-пакетик, №20 - Харків (444036) Лікарський препарат - ціни
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Аптека низьких цін
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Всього: гель (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2), стік-пакетик (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4), стік-пакетик (13)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
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Всього: упаковка (1), стік-пакетик (19)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), стік-пакетик (19)
Відчинено Зачиняється за 23 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4), стік-пакетик (18)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2), стік-пакетик (13)
Відчинено Зачиняється за 23 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3), стік-пакетик (16)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Економна аптека
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Всього: гель (15)
Відчинено Зачиняється за 23 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3), стік-пакетик (15)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1), стік-пакетик (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2), стік-пакетик (13)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), стік-пакетик (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), стік-пакетик (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Економна аптека
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Всього: гель (20)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: стік-пакетик (15)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18