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Атоксіл гель гель стік-пакетик, №20 - Харків (444036) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 344 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
377,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: гель (7)
513,79
Економія: -137,35 грн
376,44 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2), стік-пакетик (5)
417,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (4), стік-пакетик (13)
432,77
Економія: -58,96 грн
373,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
358,00 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
416,60 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1), стік-пакетик (19)
418,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1), стік-пакетик (19)
557,50
Економія: -196,20 грн
361,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (4), стік-пакетик (18)
418,20 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2), стік-пакетик (13)
524,70
Економія: -150,90 грн
373,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
415,99
Економія: -52,46 грн
363,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (3), стік-пакетик (16)
416,80 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: гель (15)
378,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3), стік-пакетик (15)
516,70
Економія: -142,48 грн
374,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1), стік-пакетик (1)
416,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (2), стік-пакетик (13)
418,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1), стік-пакетик (3)
417,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1), стік-пакетик (6)
416,80 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: гель (20)
389,46 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: стік-пакетик (15)
417,00 грн