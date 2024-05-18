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Атоксіл гель гель стік-пакетик, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (444036) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 317 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (21), стік-пакетик (4)
435,66
Економія: -22,24 грн
413,42 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (9), стік-пакетик (16)
425,86
Економія: -12,44 грн
413,42 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: стік-пакетик (18)
456,60
Економія: -82,80 грн
373,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1), стік-пакетик (9)
590,20
Економія: -228,90 грн
361,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1), стік-пакетик (14)
527,23
Економія: -122,65 грн
404,58 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (1)
488,30
Економія: -114,50 грн
373,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: стік-пакетик (16)
416,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (2)
416,99
Економія: -53,46 грн
363,53 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (1), стік-пакетик (13)
549,80
Економія: -176,00 грн
373,80 грн
Аптека соціальних цін
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (1), стік-пакетик (3)
488,30
Економія: -114,50 грн
373,80 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (1), стік-пакетик (2)
582,10
Економія: -208,30 грн
373,80 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
Всього: упаковка (1), стік-пакетик (2)
527,10
Економія: -153,30 грн
373,80 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (3), стік-пакетик (15)
430,95
Економія: -56,97 грн
373,98 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: стік-пакетик (6)
516,50
Економія: -142,70 грн
373,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
378,12 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (2), стік-пакетик (6)
440,21
Економія: -66,40 грн
373,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (3), стік-пакетик (4)
440,79
Економія: -66,98 грн
373,81 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
409,85
Економія: -46,32 грн
363,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (5), стік-пакетик (16)
426,53
Економія: -52,45 грн
374,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
377,80 грн