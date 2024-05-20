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Атоксіл гель гель стік-пакетик, №10 - Одеса (444035) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (11), стік-пакетик (6)
247,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (8), стік-пакетик (7)
247,50 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (9), стік-пакетик (9)
247,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (2), стік-пакетик (7)
247,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 27
Всього: упаковка (2), стік-пакетик (2)
247,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (2)
247,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (7), стік-пакетик (2)
247,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (12), стік-пакетик (6)
247,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (12), стік-пакетик (1)
247,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Канатна, 100/1
Всього: упаковка (8), стік-пакетик (7)
247,50 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Шевченка, 17
Всього: упаковка (10), стік-пакетик (1)
247,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
Всього: упаковка (7)
247,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Судобудівельна, 11
Всього: упаковка (2), стік-пакетик (1)
247,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 63
Всього: упаковка (7), стік-пакетик (3)
247,50 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (7), стік-пакетик (6)
247,50 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Балківська, 28
Всього: упаковка (1)
220,32 грн
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148/1
Всього: упаковка (2)
220,32 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Болгарська, 38
Всього: упаковка (1)
192,03 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, перех. Олександрівський / Жуковського Василя, 7/36
Всього: упаковка (2)
220,32 грн
Полімед
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 43
Всього: упаковка (1)
220,32 грн