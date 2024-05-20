Атоксіл гель гель стік-пакетик, №10 - Одеса (444035) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 22 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (11), стік-пакетик (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (8), стік-пакетик (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (9), стік-пакетик (9)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), стік-пакетик (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), стік-пакетик (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 27
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (7), стік-пакетик (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (12), стік-пакетик (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (12), стік-пакетик (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (8), стік-пакетик (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Канатна, 100/1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (10), стік-пакетик (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Шевченка, 17
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), стік-пакетик (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Судобудівельна, 11
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (7), стік-пакетик (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 63
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (7), стік-пакетик (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Балківська, 28
Соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148/1
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Болгарська, 38
Полімед
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, перех. Олександрівський / Жуковського Василя, 7/36
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 43