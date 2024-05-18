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Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше, №20 - Харків (102654) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 430 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: пакетик-саше (11)
370,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1), пакетик-саше (15)
408,48
Економія: -75,12 грн
333,36 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1), пакетик-саше (9)
373,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1), пакетик-саше (13)
373,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1), пакетик-саше (7)
348,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1), пакетик-саше (2)
412,86
Економія: -79,50 грн
333,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2)
370,80 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2), пакетик-саше (3)
372,60 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: пакетик-саше (11)
370,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (3), пакетик-саше (3)
449,50
Економія: -122,30 грн
327,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
372,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2), пакетик-саше (14)
428,80
Економія: -101,40 грн
327,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
365,35
Економія: -41,22 грн
324,13 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: пакетик-саше (11)
373,80 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: пакетик-саше (7)
372,00 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
337,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3), пакетик-саше (8)
385,38
Економія: -52,02 грн
333,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1), пакетик-саше (2)
373,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: пакетик-саше (14)
370,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
371,00 грн