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Атоксіл порошок 2 г пакетик-саше, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (102654) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 305 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (4), пакетик-саше (14)
388,47
Економія: -19,83 грн
368,64 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (2), пакетик-саше (1)
379,74
Економія: -11,10 грн
368,64 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (3), пакетик-саше (10)
384,70
Економія: -57,30 грн
327,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (2)
468,70
Економія: -141,50 грн
327,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: порошок (15)
414,83
Економія: -81,47 грн
333,36 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (3), пакетик-саше (1)
405,50
Економія: -78,10 грн
327,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (2)
371,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
365,58
Економія: -41,45 грн
324,13 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (3), пакетик-саше (9)
444,70
Економія: -117,30 грн
327,40 грн
Аптека соціальних цін
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (2), пакетик-саше (4)
404,00
Економія: -76,60 грн
327,40 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (4), пакетик-саше (7)
463,90
Економія: -136,50 грн
327,40 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
Всього: упаковка (2), пакетик-саше (9)
430,40
Економія: -103,00 грн
327,40 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (3), пакетик-саше (18)
384,27
Економія: -50,91 грн
333,36 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: упаковка (3), пакетик-саше (4)
425,60
Економія: -98,20 грн
327,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: порошок (14)
337,15 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1), пакетик-саше (18)
392,53
Економія: -56,08 грн
336,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (2), пакетик-саше (4)
393,04
Економія: -59,64 грн
333,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (4)
365,02
Економія: -40,89 грн
324,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (5), пакетик-саше (2)
380,33
Економія: -46,97 грн
333,36 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1), пакетик-саше (9)
384,70
Економія: -57,30 грн
327,40 грн