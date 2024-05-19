Атоксіл порошок 10 г флакон, №1 - Львів (102653) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 118 аптеках
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
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Львів, вул. Клепарівська, 4
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
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Львів, вул. Городоцька, 72
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Львів, вул. Дорошенка, 8
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Львів, вул. Шпитальна, 11
Подорожник
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Подорожник
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Львів, вул. Шпитальна, 9
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Львів, просп. Свободи, 5
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
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Львів, просп. Свободи, 49
Подорожник
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Львів, просп. Свободи, 49
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Подорожник
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Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Львів, пл. Міцкевича, 5
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Подорожник
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Львів, вул. Куліша, 15
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Подорожник
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Львів, вул. Русових, 1
Аптека низьких цін
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Львів, вул. Городоцька, 102
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16