Всі аптеки України
Дієтичні добавкиЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМАНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУЕНТЕРОСОРБЕНТИРізні ентеросорбентиІншіATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМАНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУЕНТЕРОСОРБЕНТИРізні ентеросорбентиІншіАтоксілЦіни в аптеках

Атоксіл порошок 10 г флакон, №1 - Львів (102653) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 118 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
115,29
Економія: -11,48 грн
103,81 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
106,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
76,51 грн
Swiss pharmacy
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (2)
88,21 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (3)
142,70
Економія: -47,50 грн
95,20 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
106,80 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
104,50
Економія: -3,65 грн
100,85 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
111,23
Економія: -7,42 грн
103,81 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (7)
142,60
Економія: -47,40 грн
95,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
106,80 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
115,50
Економія: -14,65 грн
100,85 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
144,99
Економія: -44,14 грн
100,85 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
106,80 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
106,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
98,87 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
118,50
Економія: -17,65 грн
100,85 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
106,80 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (2)
139,99
Економія: -39,14 грн
100,85 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (3)
115,17
Економія: -11,36 грн
103,81 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
136,90
Економія: -41,70 грн
95,20 грн