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Атоксіл порошок 10 г флакон, №1 - Харків (102653) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 197 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
98,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
113,82
Економія: -23,91 грн
89,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
116,98
Економія: -11,19 грн
105,79 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (3)
113,35 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (2)
134,70
Економія: -39,60 грн
95,10 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
126,80
Економія: -38,50 грн
88,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
106,80 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
104,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
106,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
108,27 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
83,32 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
119,49
Економія: -13,74 грн
105,75 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (6)
114,28 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (1)
113,85 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (2)
124,90
Економія: -36,60 грн
88,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
110,93 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
108,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
123,40
Економія: -19,59 грн
103,81 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (2)
112,54
Економія: -8,73 грн
103,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (2)
89,56 грн