Атоксіл порошок 10 г флакон, №1 - Харків (102653) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 197 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Аптека низьких цін
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека низьких цін
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 23 хв
Харків, вул. Сумська, 6
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 23 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Подорожник
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Всього: упаковка (39)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 23 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (39)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 23 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96