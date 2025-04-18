Київ (адресу не вказано)
Доступно в 322 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Медобіотин® таблетки 2.5 мг №60
Мібе Україна
410,70
Економія при броні: -123,20 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Медобіотин® таблетки 2.5 мг №60
Мібе Україна
440,40
Економія при броні: -94,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Медобіотин® таблетки 2.5 мг №60
Мібе Україна
410,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Медобіотин® таблетки 2.5 мг №60
Мібе Україна
372,23
Економія при броні: -20,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Медобіотин® таблетки 2.5 мг №60
Мібе Україна
410,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Медобіотин® таблетки 2.5 мг №60
Мібе Україна
410,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Медобіотин® таблетки 2.5 мг №60
Мібе Україна
410,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Медобіотин® таблетки 2.5 мг №60
Мібе Україна
410,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Медобіотин® таблетки 2.5 мг №60
Мібе Україна
372,10
Економія при броні: -13,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Медобіотин® таблетки 2.5 мг №60
Мібе Україна
284,03
Економія при броні: -10,98 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Медобіотин® таблетки 2.5 мг №60
Мібе Україна
410,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Медобіотин® таблетки 2.5 мг №60
Мібе Україна
410,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Медобіотин® таблетки 2.5 мг №60
Мібе Україна
410,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Медобіотин® таблетки 2.5 мг №60
Мібе Україна
361,85
Економія при броні: -15,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Медобіотин® таблетки 2.5 мг №60
Мібе Україна
410,70 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
Медобіотин® таблетки 2.5 мг №60
Мібе Україна
372,36
Економія при броні: -11,17 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Медобіотин® таблетки 2.5 мг №60
Мібе Україна
410,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Медобіотин® таблетки 2.5 мг №60
Мібе Україна
410,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
Медобіотин® таблетки 2.5 мг №60
Мібе Україна
410,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
Медобіотин® таблетки 2.5 мг №60
Мібе Україна
410,70 грн