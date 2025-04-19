Розчин Рінгера (Ringer's solution)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 99 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
86,14
Економія при броні: -21,56 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
105,19
Економія при броні: -5,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
74,53
Економія при броні: -14,46 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
81,00
Економія при броні: -20,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
80,90
Економія при броні: -20,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
74,87
Економія при броні: -3,82 грн
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
110,64
Економія при броні: -18,25 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
97,33
Економія при броні: -8,06 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Соборна, 1
1.1 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм