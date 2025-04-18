Розчин Рінгера (Ringer's solution)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 538 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
65,09
Економія при броні: -9,89 грн
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
105,14
Економія при броні: -15,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
76,03
Економія при броні: -4,28 грн
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
108,43
Економія при броні: -6,11 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
80,95
Економія при броні: -12,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
65,19
Економія при броні: -13,28 грн
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
110,41
Економія при броні: -26,02 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
76,51
Економія при броні: -4,81 грн
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
102,33
Економія при броні: -8,80 грн