Київ
Розчин Рінгера (Ringer's solution)

Розчин Рінгера (Ringer's solution)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 298 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
78,83 грн
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
102,86 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
72,60 грн
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
107,69 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
82,52 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
71,20 грн
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
92,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
74,50
Економія при броні: -11,44 грн
63,06 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
77,21 грн
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
95,77 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
77,90 грн
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
106,23 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
65,97 грн
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
106,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
82,19
Економія при броні: -3,04 грн
79,15 грн
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
102,16
Економія при броні: -3,78 грн
98,38 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
61,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
82,03 грн
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
102,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
61,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
81,49 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
76,89 грн
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
95,51 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
77,17 грн
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
96,28 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
81,58 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
80,90
Економія при броні: -19,30 грн
61,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
82,79 грн
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
107,84 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
82,06 грн
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
107,01 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
82,06 грн
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
102,72 грн
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