Розчин Рінгера (Ringer's solution)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 298 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
74,50
Економія при броні: -11,44 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
82,19
Економія при броні: -3,04 грн
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
102,16
Економія при броні: -3,78 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
80,90
Економія при броні: -19,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм