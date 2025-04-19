Розчин Рінгера (Ringer's solution)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 134 аптеках у Дніпро
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
2.5 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
79,00
Економія при броні: -4,73 грн
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
103,22
Економія при броні: -6,67 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
102,07
Економія при броні: -5,51 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
74,80
Економія при броні: -3,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
78,98
Економія при броні: -7,95 грн
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
106,90
Економія при броні: -6,87 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
83,39
Економія при броні: -5,68 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
76,62
Економія при броні: -5,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
98,36
Економія при броні: -5,97 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
77,08
Економія при броні: -3,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
84,71
Економія при броні: -11,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
78,07
Економія при броні: -10,41 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
84,94
Економія при броні: -17,28 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
4.2 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
82,15
Економія при броні: -18,72 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
Розчин Рінгера розчин для інфузій пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
74,82
Економія при броні: -11,39 грн