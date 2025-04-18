Реосорбілакт® (Reosorbilact)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 304 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
215,44
Економія при броні: -15,17 грн
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
403,14
Економія при броні: -26,21 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
208,88
Економія при броні: -8,58 грн
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
390,85
Економія при броні: -14,21 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
209,52
Економія при броні: -9,48 грн
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
392,06
Економія при броні: -60,95 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
214,98
Економія при броні: -14,58 грн
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
352,37
Економія при броні: -21,26 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
378,40
Економія при броні: -33,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.