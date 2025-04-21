Реосорбілакт® (Reosorbilact)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 118 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
212,01
Економія при броні: -11,11 грн
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
396,71
Економія при броні: -23,88 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
210,21
Економія при броні: -9,57 грн
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
374,62
Економія при броні: -22,92 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
215,20
Економія при броні: -14,70 грн
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
402,68
Економія при броні: -30,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
211,04
Економія при броні: -10,55 грн
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
376,09
Економія при броні: -44,64 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
215,77
Економія при броні: -15,52 грн
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
403,74
Економія при броні: -66,21 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
214,39
Економія при броні: -14,10 грн
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
383,74
Економія при броні: -22,16 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
216,07
Економія при броні: -15,85 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.