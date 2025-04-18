Реосорбілакт® (Reosorbilact)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 933 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
218,90
Економія при броні: -10,60 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
289,71
Економія при броні: -44,03 грн
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
378,43
Економія при броні: -57,52 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
360,41
Економія при броні: -39,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
214,07
Економія при броні: -13,86 грн
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
400,57
Економія при броні: -66,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
360,41
Економія при броні: -39,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
212,41
Економія при броні: -12,22 грн
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
397,47
Економія при броні: -61,91 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
378,40
Економія при броні: -24,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.