Реосорбілакт® (Reosorbilact)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 185 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
218,90
Економія при броні: -10,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
212,49
Економія при броні: -12,12 грн
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
397,62
Економія при броні: -66,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
196,00
Економія при броні: -19,00 грн
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
361,00
Економія при броні: -64,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
212,58
Економія при броні: -12,04 грн
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
397,77
Економія при броні: -21,26 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
211,08
Економія при броні: -10,43 грн
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
365,61
Економія при броні: -70,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
208,07
Економія при броні: -7,17 грн
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
389,34
Економія при броні: -70,64 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
215,92
Економія при броні: -12,07 грн
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
396,52
Економія при броні: -61,86 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
210,56
Економія при броні: -9,84 грн
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
393,99
Економія при броні: -59,33 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
215,65
Економія при броні: -14,74 грн
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
384,30
Економія при броні: -53,07 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
218,90
Економія при броні: -10,70 грн
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
378,40
Економія при броні: -38,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
215,40
Економія при броні: -14,64 грн
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
403,06
Економія при броні: -71,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
213,71
Економія при броні: -13,58 грн
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
399,89
Економія при броні: -68,66 грн