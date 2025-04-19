Реосорбілакт® (Reosorbilact)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 275 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
210,58
Економія при броні: -9,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
214,33
Економія при броні: -13,91 грн
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
401,06
Економія при броні: -24,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
214,23
Економія при броні: -14,00 грн
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
400,87
Економія при броні: -24,73 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
378,40
Економія при броні: -37,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
378,40
Економія при броні: -37,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
215,75
Економія при броні: -14,91 грн
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
403,70
Економія при броні: -87,85 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
213,34
Економія при броні: -13,13 грн
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
399,21
Економія при броні: -67,38 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
218,90
Економія при броні: -12,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
212,78
Економія при броні: -11,95 грн
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
398,15
Економія при броні: -63,49 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
213,54
Економія при броні: -13,35 грн
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
399,58
Економія при броні: -83,73 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
212,47
Економія при броні: -12,10 грн
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
397,58
Економія при броні: -66,46 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
212,68
Економія при броні: -12,61 грн
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
379,01
Економія при броні: -47,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
215,89
Економія при броні: -15,41 грн
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
403,97
Економія при броні: -72,65 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
208,23
Економія при броні: -7,41 грн
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
389,64
Економія при броні: -49,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Реосорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
209,44
Економія при броні: -9,25 грн