Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 216 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
155,00
Економія при броні: -28,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
165,00
Економія при броні: -37,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
150,00
Економія при броні: -22,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
161,11
Економія при броні: -6,70 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
163,73
Економія при броні: -9,11 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
150,00
Економія при броні: -17,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
150,00
Економія при броні: -21,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
169,20
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
161,10
Економія при броні: -6,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
169,20
Економія при броні: -0,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
165,29
Економія при броні: -10,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
174,67
Економія при броні: -8,06 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
161,91
Економія при броні: -6,88 грн