Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 119 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
177,39
Економія при броні: -10,04 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
169,20
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
163,94
Економія при броні: -9,68 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
169,20
Економія при броні: -0,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,52
Економія при броні: -0,06 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
169,20
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
162,39
Економія при броні: -8,06 грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
161,55
Економія при броні: -7,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
176,70
Економія при броні: -9,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
162,78
Економія при броні: -8,27 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
163,03
Економія при броні: -8,83 грн