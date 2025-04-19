Львів (адресу не вказано)
Доступно в 268 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
179,49
Економія при броні: -12,51 грн
Пульс
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Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
169,20
Економія при броні: -0,80 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Swiss pharmacy
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
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Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
169,20
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
169,10
Економія при броні: -0,70 грн
D.s.
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Зачиняється о 20:30
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
164,20
Економія при броні: -9,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
164,09
Економія при броні: -9,28 грн
D.s.
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Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
169,10
Економія при броні: -0,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
169,10
Економія при броні: -0,70 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
169,10
Економія при броні: -0,70 грн