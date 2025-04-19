Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 297 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
163,25
Економія при броні: -8,34 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
162,98
Економія при броні: -8,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
180,34
Економія при броні: -26,23 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
169,20
Економія при броні: -0,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
169,20
Економія при броні: -0,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
163,28
Економія при броні: -8,83 грн
Мед-сервіс
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Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
162,81
Економія при броні: -8,39 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
169,20
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
178,95
Економія при броні: -12,35 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
164,90
Економія при броні: -10,35 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
178,65
Економія при броні: -11,52 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
162,96
Економія при броні: -8,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
164,26
Економія при броні: -9,32 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
161,38
Економія при броні: -6,54 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"