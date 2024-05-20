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Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці, №50 - Запоріжжя (271306) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 229 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (3)
160,00
Економія: -31,50 грн
128,50 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (2)
155,00
Економія: -26,50 грн
128,50 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (2)
170,00
Економія: -41,50 грн
128,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (6), блістер у пачці (1)
136,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (10), блістер у пачці (4)
156,65
Економія: -27,66 грн
128,99 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (14), блістер у пачці (1)
146,06
Економія: -14,25 грн
131,81 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (2)
135,34 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (7)
147,99
Економія: -17,83 грн
130,16 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
155,00
Економія: -26,50 грн
128,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (9), блістер у пачці (1)
127,90 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (3)
155,00
Економія: -26,50 грн
128,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: блістер у пачці (4)
152,00
Економія: -21,90 грн
130,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (7)
141,99
Економія: -11,83 грн
130,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (10), блістер у пачці (2)
134,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (37), блістер у пачці (4)
149,41
Економія: -21,77 грн
127,64 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (5)
136,95 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (2)
135,33 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (3)
155,00
Економія: -26,50 грн
128,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (12), блістер у пачці (4)
152,74
Економія: -23,81 грн
128,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (12), блістер у пачці (4)
148,05
Економія: -19,12 грн
128,93 грн