Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ ТА ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ БІЛІАРНОЇ ПАТОЛОГІЇІнші препарати, що застосовуються у разі біліарної патологіїРізні препарати, включаючи комбінаціїАлохолЦіни в аптеках

Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці, №50 - Львів (271306) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 345 аптеках
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (2)
129,15 грн
Аптека нц
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
162,14
Економія: -22,98 грн
139,16 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (5)
127,55 грн
Аптека сальве
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (6)
140,08 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (7), блістер у пачці (2)
149,59
Економія: -20,66 грн
128,93 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (2)
127,62 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (4)
141,99
Економія: -11,83 грн
130,16 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
129,15 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (4)
167,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (8), блістер у пачці (3)
127,55 грн
Swiss pharmacy
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
148,86 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (3), блістер у пачці (2)
167,50
Економія: -37,40 грн
130,10 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (2)
129,15 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
155,99
Економія: -25,83 грн
130,16 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (3)
153,99
Економія: -23,83 грн
130,16 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (2)
129,15 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (17), блістер у пачці (1)
143,06
Економія: -14,13 грн
128,93 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (12), блістер у пачці (4)
153,28
Економія: -24,35 грн
128,93 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
129,15 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (5)
137,50
Економія: -7,34 грн
130,16 грн