Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 153 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
384,30 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
596,80 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2214,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2971,30 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2137,42
Економія при броні: -51,42 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
393,18
Економія при броні: -39,06 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
596,80 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2208,48
Економія при броні: -83,03 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2940,17
Економія при броні: -105,41 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
384,30 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
596,80 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2192,20
Економія при броні: -117,59 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2971,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
384,30 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
596,80 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2214,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2971,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
356,00
Економія при броні: -37,00 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
553,00
Економія при броні: -58,00 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2127,62
Економія при броні: -61,62 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
356,00
Економія при броні: -34,00 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
596,80 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2214,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2971,30 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
384,30 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
596,80 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
1696,24
Економія при броні: -21,36 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2971,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
384,30 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
596,80 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2214,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2971,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
384,30 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
596,80 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2214,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2971,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
384,30 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
596,80 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2214,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2971,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
384,30 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
596,80 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
843,02
Економія при броні: -30,24 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2971,30 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
384,30 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
596,80 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2214,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2971,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
384,30 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
596,80 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2214,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2971,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
384,30 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
596,80 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2214,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2971,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
384,30 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
596,80 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2214,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2971,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
384,30 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
596,80 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2214,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2971,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
384,30 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
596,80 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2214,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2971,30 грн