Львів (адресу не вказано)
Доступно в 129 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
381,50 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
592,40 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2198,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2949,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
381,50 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
592,40 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2949,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
381,50 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
592,40 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2949,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
381,50 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
592,40 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2198,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2949,80 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
592,40 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
1868,18
Економія при броні: -100,67 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2949,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
381,50 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
592,40 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2198,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2949,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
381,50 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
592,40 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2198,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2949,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
381,50 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
592,40 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2949,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
381,50 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
592,40 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
1069,10
Економія при броні: -19,05 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2949,80 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, пл. Кропивницького, 2
0.9 км
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
381,50 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
592,40 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2949,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
381,50 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
592,40 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2198,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2949,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
396,19
Економія при броні: -53,76 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
689,12
Економія при броні: -40,48 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2949,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
371,30
Економія при броні: -28,20 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2167,00
Економія при броні: -66,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
381,50 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
592,40 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2198,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2949,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2130,90
Економія при броні: -30,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
381,50 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
592,40 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2198,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2949,80 грн