Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 114 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
384,30 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
596,80 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2214,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2971,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
388,15
Економія при броні: -51,84 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
577,39
Економія при броні: -31,23 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2214,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2971,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
384,30 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
596,80 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2214,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2971,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
384,30 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
596,80 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2214,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2971,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
386,61
Економія при броні: -49,98 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
617,54
Економія при броні: -29,49 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2214,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2971,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
394,50
Економія при броні: -11,49 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
577,83
Економія при броні: -19,63 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2214,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2971,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
384,30 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
596,88
Економія при броні: -30,72 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2214,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2971,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
384,30 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
596,80 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2214,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2971,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
384,30 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
596,80 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2214,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2971,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
384,30 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
596,80 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2214,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2971,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
384,30 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
596,80 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2214,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2971,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
384,30 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
596,80 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2214,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2971,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
384,30 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
596,80 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2214,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2971,30 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
384,30 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
596,80 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2971,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
384,30 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
596,80 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2214,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2971,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
384,30 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
553,00
Економія при броні: -58,00 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2214,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2971,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
384,30 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
596,80 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2214,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2971,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
384,30 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
596,80 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2214,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2971,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
404,99
Економія при броні: -68,33 грн