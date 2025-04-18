Харків (адресу не вказано)
Доступно в 176 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
381,50 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
592,40 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2255,57
Економія при броні: -75,64 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2949,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
381,50 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
592,40 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2202,97
Економія при броні: -92,33 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2949,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
568,10
Економія при броні: -13,70 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
381,50 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
592,40 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
1486,59
Економія при броні: -8,54 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2949,80 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
380,43
Економія при броні: -52,48 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
592,40 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2198,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2949,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
393,00
Економія при броні: -29,05 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
592,40 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2198,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2949,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
381,50 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
592,40 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2198,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
3022,20
Економія при броні: -167,54 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
381,50 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
592,40 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2198,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2949,80 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
383,95
Економія при броні: -56,39 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
583,96
Економія при броні: -25,32 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2237,96
Економія при броні: -86,28 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2949,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
381,50 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
1169,11
Економія при броні: -62,57 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2949,80 грн