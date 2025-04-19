Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 179 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
387,99
Економія при броні: -64,89 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
592,40 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2198,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2949,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
381,50 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
592,40 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2198,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2949,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
381,50 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
592,40 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2198,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2949,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
381,50 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
605,40
Економія при броні: -72,30 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2949,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
369,10
Економія при броні: -24,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
381,50 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
592,40 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2198,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2949,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
383,83
Економія при броні: -41,36 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
592,40 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2198,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2146,49
Економія при броні: -98,78 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
381,50 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
592,40 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2949,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
404,46
Економія при броні: -80,87 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2198,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2949,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
384,53
Економія при броні: -60,95 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
592,40 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2198,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2949,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
385,77
Економія при броні: -57,95 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
592,40 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2198,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2949,80 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
386,24
Економія при броні: -55,51 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
592,40 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2198,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2949,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
374,24
Економія при броні: -34,37 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
592,40 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2198,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2949,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
387,34
Економія при броні: -59,52 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
592,40 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2198,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2949,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
381,50 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
592,40 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2198,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2949,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
383,58
Економія при броні: -43,25 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
592,40 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2198,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2949,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
378,61
Економія при броні: -38,28 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
592,40 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2198,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2949,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
381,50 грн
Клопіксол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
592,40 грн
Клопіксол Депо розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2198,30 грн
Клопіксол-Акуфаз розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
2949,80 грн