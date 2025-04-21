Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 118 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
430,73
Економія при броні: -38,92 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
461,70
Економія при броні: -69,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
426,65
Економія при броні: -38,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
461,70
Економія при броні: -69,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
436,77
Економія при броні: -48,08 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
461,70
Економія при броні: -69,60 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
461,70
Економія при броні: -69,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
461,70
Економія при броні: -69,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
437,92
Економія при броні: -56,89 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
435,13
Економія при броні: -43,32 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
438,54
Економія при броні: -46,73 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
447,10
Економія при броні: -55,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
430,42
Економія при броні: -49,30 грн