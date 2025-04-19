Львів (адресу не вказано)
Доступно в 226 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
461,70
Економія при броні: -75,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
461,70
Економія при броні: -75,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
461,70
Економія при броні: -75,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
431,28
Економія при броні: -49,94 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
461,70
Економія при броні: -75,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
461,70
Економія при броні: -75,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
461,70
Економія при броні: -75,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
461,70
Економія при броні: -75,20 грн