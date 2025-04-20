Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 170 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
461,70
Економія при броні: -78,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
431,28
Економія при броні: -57,09 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
403,00
Економія при броні: -39,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
431,44
Економія при броні: -57,76 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
428,41
Економія при броні: -54,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
422,30
Економія при броні: -57,99 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
430,09
Економія при броні: -65,78 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
461,70
Економія при броні: -78,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
427,34
Економія при броні: -63,03 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
437,68
Економія при броні: -64,04 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
461,70
Економія при броні: -78,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
437,18
Економія при броні: -63,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
437,72
Економія при броні: -63,78 грн