Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
461,70
Економія при броні: -63,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
410,40
Економія при броні: -12,31 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
461,70
Економія при броні: -63,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
461,70
Економія при броні: -63,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
435,38
Економія при броні: -43,57 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
461,70
Економія при броні: -63,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
436,65
Економія при броні: -48,66 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
461,70
Економія при броні: -63,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
430,46
Економія при броні: -42,41 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
461,70
Економія при броні: -63,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
423,49
Економія при броні: -31,68 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
433,94
Економія при броні: -45,89 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Флуомізин таблетки вагінальні 10 мг №6
Delta Medical Promotions AG
461,70
Економія при броні: -63,80 грн