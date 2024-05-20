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Аекол розчин олійний флакон 100 мл, №1 - Одеса (27653) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 49 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
93,06
Економія: -7,21 грн
85,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
65,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
64,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
87,96
Економія: -13,10 грн
74,86 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
75,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
86,10
Економія: -15,53 грн
70,57 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
70,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
65,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
64,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 46
Всього: упаковка (1)
74,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
91,01
Економія: -10,31 грн
80,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (1)
84,95
Економія: -11,92 грн
73,03 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Катерининська, 48
Всього: упаковка (1)
73,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (1)
86,50
Економія: -10,40 грн
76,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
90,88
Економія: -10,18 грн
80,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
84,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 72
Всього: упаковка (1)
86,51
Економія: -5,81 грн
80,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Всього: упаковка (1)
69,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
Всього: упаковка (1)
86,21
Економія: -5,66 грн
80,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 61
Всього: упаковка (1)
64,47 грн