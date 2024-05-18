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Аекол розчин олійний флакон 100 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (27653) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 87 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
91,63
Економія: -10,69 грн
80,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
89,64
Економія: -2,75 грн
86,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
74,72 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (2)
82,87
Економія: -4,87 грн
78,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
85,91
Економія: -15,38 грн
70,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
87,73
Економія: -17,20 грн
70,53 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
84,82
Економія: -3,88 грн
80,94 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
65,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
90,57
Економія: -10,62 грн
79,95 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
92,26
Економія: -10,07 грн
82,19 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (1)
69,93 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
90,06
Економія: -9,50 грн
80,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
85,19
Економія: -4,49 грн
80,70 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 3
Всього: упаковка (1)
107,40
Економія: -30,40 грн
77,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
86,80
Економія: -4,90 грн
81,90 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
98,20
Економія: -21,20 грн
77,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (1)
83,86
Економія: -3,96 грн
79,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (2)
85,02
Економія: -5,12 грн
79,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Всього: упаковка (1)
65,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (2)
86,33
Економія: -5,74 грн
80,59 грн