Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
350,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
350,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
369,67
Економія при броні: -52,65 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
350,30 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
350,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
366,15
Економія при броні: -49,13 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
364,28
Економія при броні: -47,26 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
350,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
350,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
368,97
Економія при броні: -50,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
367,07
Економія при броні: -48,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
350,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
367,59
Економія при броні: -52,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
371,98
Економія при броні: -56,91 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
353,60
Економія при броні: -34,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
350,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
350,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Новонорм® таблетки 2 мг блістер №30
Ново Нордіск
373,45
Економія при броні: -58,38 грн