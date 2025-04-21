Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 85 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1806,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1806,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
2037,39
Економія при броні: -121,35 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1806,10 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
591,39
Економія при броні: -107,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1806,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1806,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1806,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1806,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1892,00
Економія при броні: -106,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1806,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1806,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1806,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп