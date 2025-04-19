Львів (адресу не вказано)
Доступно в 140 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1806,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1848,10
Економія при броні: -100,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1848,10
Економія при броні: -100,60 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1924,98
Економія при броні: -111,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1806,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1806,30
Економія при броні: -58,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1109,88
Економія при броні: -61,38 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1806,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Стара, 1
0.9 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1948,82
Економія при броні: -116,39 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
1.0 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп