Харків (адресу не вказано)
Доступно в 188 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1924,54
Економія при броні: -78,27 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1806,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1848,10
Економія при броні: -386,50 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1806,10 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1160,89
Економія при броні: -50,26 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1806,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1141,31
Економія при броні: -65,36 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1806,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп