Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 67 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1806,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1806,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1108,86
Економія при броні: -33,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1806,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
2066,10
Економія при броні: -150,06 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1200,04
Економія при броні: -68,42 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1905,70
Економія при броні: -77,51 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1806,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1806,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1806,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Оверін® розчин для ін'єкцій 250 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Геолік Фарм Маркетинг Груп
1806,10 грн