Аксотилін розчин для ін’єкцій (Axotilin solution for injection)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 74 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1028,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1028,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1028,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1028,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
396,43
Економія при броні: -15,32 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
623,01
Економія при броні: -199,64 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1028,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1028,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
450,73
Економія при броні: -148,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
896,81
Економія при броні: -292,08 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1028,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
914,01
Економія при броні: -62,85 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1028,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1028,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1028,20 грн