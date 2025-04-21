Аксотилін розчин для ін’єкцій (Axotilin solution for injection)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
979,39
Економія при броні: -46,19 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1028,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1028,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
916,16
Економія при броні: -223,68 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
317,59
Економія при броні: -40,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1028,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1028,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1028,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
907,89
Економія при броні: -150,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
730,18
Економія при броні: -93,40 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
551,92
Економія при броні: -74,33 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1028,80
Економія при броні: -346,23 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1028,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
904,89
Економія при броні: -179,46 грн