Аксотилін розчин для ін’єкцій (Axotilin solution for injection)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 130 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1043,50
Економія при броні: -195,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1028,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1028,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1028,20 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
999,31
Економія при броні: -200,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
904,03
Економія при броні: -121,32 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1028,20 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1028,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1028,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1028,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1028,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
906,18
Економія при броні: -107,17 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
852,10
Економія при броні: -2,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1028,20 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
1.0 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
861,30
Економія при броні: -11,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1028,20 грн