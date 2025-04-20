Аксотилін розчин для ін’єкцій (Axotilin solution for injection)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 137 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1028,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
721,60
Економія при броні: -186,76 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
940,00
Економія при броні: -77,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1028,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
898,61
Економія при броні: -134,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
885,80
Економія при броні: -74,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1028,02
Економія при броні: -216,62 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1028,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
806,74
Економія при броні: -76,48 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
941,54
Економія при броні: -198,88 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1028,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1028,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
454,89
Економія при броні: -42,31 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1028,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1080,67
Економія при броні: -68,43 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
940,00
Економія при броні: -85,00 грн