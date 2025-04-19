Аксотилін розчин для ін’єкцій (Axotilin solution for injection)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 196 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1028,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
917,12
Економія при броні: -38,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
920,03
Економія при броні: -61,13 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
852,10
Економія при броні: -18,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
941,18
Економія при броні: -41,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
807,28
Економія при броні: -127,55 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1028,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
959,56
Економія при броні: -55,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1028,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1068,59
Економія при броні: -60,30 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
793,37
Економія при броні: -189,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
999,59
Економія при броні: -297,02 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
889,07
Економія при броні: -72,21 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1028,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1028,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1015,97
Економія при броні: -199,16 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
892,08
Економія при броні: -75,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
810,84
Економія при броні: -118,62 грн