Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл касета у пачці, №10 - Львів (407963) Лікарський препарат - ціни
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Львів, пл. Міцкевича, 5
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Львів, вул. Куліша, 15
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
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Львів, вул. Городоцька, 102
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Пульс
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Всього: розчин для ін'єкцій (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10