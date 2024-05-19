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Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл касета у пачці, №10 - Львів (407963) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
718,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
681,74 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
778,94
Економія: -63,30 грн
715,64 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
737,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: ампула (3)
608,46 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
737,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
737,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (3)
756,75
Економія: -36,24 грн
720,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
737,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
737,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
718,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
737,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
737,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: ампула (5)
605,72 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
718,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
737,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
737,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
737,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
737,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
860,50 грн