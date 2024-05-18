Аксотилін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл касета у пачці, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (407963) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 111 аптеці
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Нє болєй
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (29)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
Аптека бам
Детальніше
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (6)
Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Нє болєй
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Не болей! семья аптек
Детальніше
Всього: упаковка (5), ампула (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (29)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (29)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (29)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Нє болєй
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Аптека шар@
Детальніше
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: розчин для ін'єкцій (6)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Нє болєй
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (29)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (29)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Наявність на 2024-05-21 - 12:00