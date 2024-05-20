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ATC-класифікаціяАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИІМУНОСТИМУЛЯТОРИІМУНОСТИМУЛЯТОРИІнтерферониІнтерферон альфа-2bАльфарекін®Ціни в аптеках

Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип, №10 - Одеса (342977) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 129 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
847,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: стрип (1)
1320,40
Економія: -508,60 грн
811,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2), стрип (1)
738,20
Економія: -40,40 грн
697,80 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
843,96 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
959,86
Економія: -80,93 грн
878,93 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
847,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (3)
799,03 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
908,20
Економія: -32,40 грн
875,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
936,20
Економія: -57,27 грн
878,93 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
954,99
Економія: -139,24 грн
815,75 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
730,52
Економія: -33,86 грн
696,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
916,52
Економія: -44,72 грн
871,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
847,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (1)
1320,40
Економія: -508,60 грн
811,80 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1)
1158,90
Економія: -335,10 грн
823,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
894,41
Економія: -44,61 грн
849,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: стрип (1)
700,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
799,03 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2)
926,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (2)
914,93
Економія: -52,93 грн
862,00 грн