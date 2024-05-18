Альфарекін® супозиторії ректальні 3000000 МО стрип, №10 - Харків (342977) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Аптека низьких цін
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), стрип (1)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Аптека оптових цін
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
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Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
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Харків, пл. Конституції, 20
Подорожник
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Харків, пл. Конституції, 1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1), стрип (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 38
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39