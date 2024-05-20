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ATC-класифікаціяАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИІМУНОСТИМУЛЯТОРИІМУНОСТИМУЛЯТОРИІнтерферониІнтерферон альфа-2bАльфарекін®Ціни в аптеках

Альфарекін® супозиторії ректальні 1000000 МО стрип, №10 - Одеса (342975) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (3)
811,80
Економія: -313,60 грн
498,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 15:30
Одеса, вул. Нежданової, 32
Всього: упаковка (1)
593,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
545,88
Економія: -29,88 грн
516,00 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
522,02 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
606,45
Економія: -69,59 грн
536,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
517,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
651,99
Економія: -153,73 грн
498,26 грн
Софія
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (1)
530,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
588,99
Економія: -90,73 грн
498,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
561,39
Економія: -27,39 грн
534,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (2)
488,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
517,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (1)
809,00
Економія: -310,80 грн
498,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1)
707,90
Економія: -204,70 грн
503,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (3)
542,88
Економія: -27,08 грн
515,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (2)
488,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
517,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (2)
547,76
Економія: -17,76 грн
530,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
577,99
Економія: -79,73 грн
498,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
463,20 грн